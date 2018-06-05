Александр Кержаков: "Уверен, сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018"

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает, что команда сможет выйти в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Сегодня россияне сыграли вничью с Турцией (1:1) в товарищеском матче.

- Две последние товарищеские игры показали, что наша сборная, видимо, будет играть в четыре защитника, - приводит ТАСС слова Кержакова. - Будет действовать по схеме 4-4-1-1. В любом случае, ответы на многие вопросы мы получим 25 июня, после матча с Уругваем. Но лично у меня оптимистичное настроение перед чемпионатом мира. Уверен, наша сборная сумеет выйти из группы.

Россия – Турция: онлайн-трансляция матча

Все о сборной России по футболу //

Все о чемпионате мира по футболу-2018 в России