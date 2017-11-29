Александр Кержаков: "Уверен, сборная России выйдет из группы на чемпионате мира-2018"

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков отметил, что домашние стены должны помочь российской команде успешно выступить на чемпионате мира-2018. По словам экс-форварда, России по силам выйти из группы.

– Я уверен, что ожидания наших болельщиков направлены на то, чтобы помочь нашей сборной добиться успеха, – сказал Кержаков. – Уверен, того "чуть-чуть", которого не хватило нам на Кубке конфедераций, на этот раз хватит. Выйдем из группы! А дальше как пойдет.

Не люблю давать прогнозы. Чемпионат мира – турнир из тех, в котором домашние стены помогают. Кубок конфедераций это показал. Надежда на успех есть. Если болельщики и команда будут единым целым, это должно помочь. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Сегодня стало известно, что послами Фестиваля болельщиков стали Александр Кержаков и экс-защитник "Милана" и сборной Франции Марсель Десайи. Жеребьевка чемпионата мира-2018 пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало – в 18.00 по московскому времени.