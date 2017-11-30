Александр Кержаков: "У меня не было шансов попасть в сборную России на ЧМ-2018"

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков отметил, что понимал, что у него не было шансов попасть в национальную команду на чемпионат мира 2018 года. Он также добавил, что ему хотелось бы, чтобы его рекорд по количеству забитых за сборную голов побили Александр Кокорин, Артем Дзюба или Федор Смолов.

Напомним, что на счету Кержакова 30 голов за национальную команду.

– У меня не было шансов попасть в команду на чемпионат мира. Я привык реально оценивать свои возможности, – приводит RT слова Кержакова. – Если на протяжении года я получал мало игровой практики в клубе, то надеяться на приглашение в сборную было глупо. В тот момент я отчетливо представлял, чем буду заниматься после завершения карьеры. Я всю жизнь хотел посвятить себя развитию футбола в нашей стране в целом и своего родного клуба в частности. Не представлял, что могу закончить карьеру не в "Зените".

– Вы лучший бомбардир в истории сборной России. Кто может побить или приблизиться к вашему рекорду?

– Мне бы очень хотелось, чтобы это сделали ребята, с которыми я играл: Кокорин, Дзюба и Смолов. Мне будет приятно, если они это сделают. Если у них не получится, то пусть тогда мой сын станет рекордсменом. В идеале – пусть сначала нынешние футболисты побьют мой рекорд, а потом мой сын их превзойдет.

Жеребьевка ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало – в 18.00 по московскому времени. Сам турнир состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.