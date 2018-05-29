Александр Кержаков: "Сборной России по силам обыграть Египет и с Салахом в составе, и без"

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков выразил надежду, что египтянин Мохамед Салах успеет восстановиться после травмы и сыграть на чемпионате мира-2018. Форвард "Ливерпуля" получил травму в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). Египет на ЧМ-2018 сыграет в одной группе с Россией.

– Очень надеюсь, что сроки восстановления египтянина, о которых говорят, реальны, - сказал Кержаков. - Как и сотни миллионов любителей футбола хочу, чтобы он сыграл на чемпионате мира. Это не только лидер сборной Египта, но и одна из главных звезд нашей группы и турнира вообще.

– Без Салаха сборная Египта – совсем другая команда?

– Нельзя говорить, на руку нам его травма или нет. Все покажет итоговый результат. Убежден, сборной России по силам обыграть Египет и с Салахом в составе, и без. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полностью интервью Кержакова //

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