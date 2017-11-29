Александр Кержаков: "Постараюсь показать людям, какая у нас гостеприимная страна"

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков отметил, что для него большая честь быть послом Фестиваля болельщиков. Экс-форвард также добавил, что постарается показать, какая Россия гостеприимная страна.

– Горд за Россию, что примем самое грандиозное событие в футболе, – сказал Кержаков. – И быть послом Фестиваля болельщиков для меня большая честь. Постараюсь показать людям, какая у нас гостеприимная страна. Надеюсь побывать во всех 11 городах. Знаю, сколько всего интересного готовится. Все должно быть супер! (Филипп ПАПЕНКОВ)

Сегодня стало известно, что послами Фестиваля болельщиков стали Александр Кержаков и экс-защитник "Милана" и сборной Франции Марсель Десайи. Жеребьевка чемпионата мира-2018 пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало – в 18.00 по московскому времени.