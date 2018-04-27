Александр Кержаков: "На ЧМ-2018 будет очень не хватать Кокорина и Васина"

Экс-форвард "Зенита" и сборной России, а ныне старший тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков оценил перспективы сборной на чемпионате мира 2018 года. По его словам, подопечные Станислава Черчесова может выйти из группы.

– Уверен, что наша страна проведет его на высочайшем уровне. У нас есть такая национальная черта – мы хотим дать самое лучшее нашим гостям, - цитируют Кержакова "Известия". - Поэтому все крупные события у нас проходят на ура. ЧМ-2018 не станет исключением. Уверен, что иностранные болельщики вернутся к себе домой с самыми лучшими впечатлениями о России.

– Наша сборная выйдет из группы?

– Мне кажется, что это вполне реально. У нас есть много талантливых футболистов, способных проявить себя на мировом первенстве. Я говорю о Смолове, братьях Миранчуках, Головине, Черышеве... Жаль, что многие получили травмы незадолго до ЧМ-2018. Будет очень не хватать Саши Кокорина, Виктора Васина. Надеюсь, что Георгий Джикия успеет восстановиться от травмы колена и поможет нашей сборной.

– Вас не смущают результаты последних товарищеских матчей?

– Нет, ведь из-за травм Станиславу Черчесову пришлось проверять в деле новых футболистов. К тому же мы играли с топовыми сборными. Думаю, эти игры пошли команде на пользу. Сейчас тренер уже на 80–90% определился с основным составом на первый матч ЧМ-2018. И футболисты понимают, как они будут играть. У сборной есть рисунок. Им нужно еще немного времени, чтобы сыграться. И товарищеские встречи с Австрией и Турцией будут очень важными в этом плане.