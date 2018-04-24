Александр Кержаков: "На чемпионате мира нужно, чтобы каждый всего лишь сыграл в свою силу"

Экс-форвард "Зенита" и сборной России, а ныне старший тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков оценил перспективы сборной на чемпионате мира 2018 года. По его словам, подопечные Станислава Черчесова могу выйти из группы, если сыграют в свою силу.

Сборная России в групповом турнире чемпионата мира сыграет с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

– Нужно повышать свой уровень во всем, – цитирует Кержакова "РИА Новости". – Сейчас растет поколение талантливых футболистов. Есть братья Миранчуки, есть (Александр) Головин, (Федор) Смолов, который уже два года становится лучшим бомбардиром чемпионата России. К сожалению, (Александр) Кокорин получил травму. Из той сборной, где играл я, осталось три, максимум четыре человека. Идет смена поколений, и нужно чуть-чуть подождать. На чемпионате мира нужно, чтобы каждый всего лишь сыграл в свою силу. Этого будет достаточно, чтобы выйти из группы. А уже там нужно немножко везения.

После каждой неудачи у нас принято говорить, что было не так. Я уверен, что на этом чемпионате мира российская сборная выйдет из группы и покажет результат.