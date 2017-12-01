Александр Кержаков: "Итоги жеребьевки ЧМ-2018 для Санкт-Петербурга - это мечта болельщика"

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков отметил, что итоги жеребьевки чемпионата мира 2018 года для Санкт-Петербурга являются воплощением мечты болельщика. Он также добавил, что на ЧМ все сборные показывают максимальные возможности.

По итогам жеребьевки в Санкт-Петербурге пройдут матчи Марокко – Иран (15 июня), Россия – Египет (19 июня), Бразилия – Коста-Рика (22 июня) и Нигерия – Аргентина (26 июня).

– Петербуржцы смогут насладиться и Аргентиной, и Бразилией. Это Месси, Неймар. Это все, что можно было желать, - приводит ТАСС слова Кержакова. – Плюс аргентинцев-зенитовцев, я надеюсь, будет много в сборной Аргентины на чемпионате мира. Им в Санкт– Петербурге будет вообще комфортно.

Чемпионат мира – это самый главный футбольный турнир четырехлетия, поэтому на ЧМ все показывают максимальные возможности. Так как я являюсь не только послом от Санкт-Петербурга на чемпионате мира, я также являюсь послом фестиваля болельщиков ФИФА, и в связи с этим мне надо будет посещать разные города.

Итоги жеребьевки ЧМ-2018 // Чемпионат мира-2018. Календарь матчей группового турнира