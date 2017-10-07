Александр Караваев: "При поддержке болельщиков Украина сыграет с Хорватией на 200 процентов"

Защитник сборной Украины Александр Караваев после победы над Косово (2:0) в отборочном матче чемпионата мира отметил, что игроки боялись контролировать мяч, чтобы не обрезаться. По словам 25-летнего футболиста, с Хорватией все выложатся на 200 процентов.

- Очень тяжелый матч, погода внесла свои коррективы, - заявил Караваев в эфире телеканала "Футбол". - Мы боялись контролировать мяч, чтобы не обрезаться. Во втором тайме мы поняли, что можем создать больше моментов и забить. Старались прибавлять в скорости, в движении. Как говорил Шевченко, у нас два финала. Один мы выиграли, теперь осталась самая важная игра. Я уверен, что при поддержке наших болельщиков мы выложимся с Хорватией не на 100, а на все 200 процентов. С Хорватией будет матч года.

Трансляция матча Косово - Украина