Александр Хацкевич: "В Белоруссии нет ни чемпионата, ни игроков для национальной команды"

Бывший главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич, который сейчас работает в киевском "Динамо", отметил низкий уровень белорусского национального первенства. Вчера национальная команда уступила Швеции (0:4) в отборочном матче ЧМ-2018.



- Меня на родине не воспринимали, потому что я говорил: в чемпионате Белоруссии нет футболистов для национальной сборной, - цитирует "Прессбол" Хацкевича. - Мне журналисты предлагали обратить внимание, к примеру, на игроков из "Крумкачы". Я им отвечал: "Ну вот вы, профессиональные журналисты, знаете уровень сборной. И приедет парень, который три года назад работал на рынке. Как он сможет выступить против той же сборной Болгарии? Я не говорю уже про французов или испанцев…"

А мне люди советовали, что нужно брать игроков из белорусской высшей лиги. Да, есть БАТЭ, минское "Динамо" и "Шахтер", но остальное… В Белоруссии нет ни чемпионата, ни футболистов, которые могут играть в национальной команде. У нас юношеские команды уже проигрывают Латвии, Эстонии, Литве.