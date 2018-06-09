Александр Григорян: "Какого черта платить такие зарплаты, раз выход из группы считается достижением"

Бывший главный тренер "Анжи" и "Арарата" Александр Григорян признался, что считает искусственными зарплаты в российском футболе.

- Пришел к мнению, что все эти зарплаты в футболе искусственные. Все говорят, что выход сборной России из группы на чемпионате мира будет достижением, так какого черта мы платим такие зарплаты, раз выход из группы - это достижение, - цитирует Григоряна РИА Новости. - Давайте жить по средствам, тогда некоторые футболисты задумаются, что надо реализовывать себя за рубежом. А какой им смысл ехать туда, когда ты здесь за два-три сезона можешь обеспечить не только себя, но и два-три поколения. Это же просто футбол, игра, так не должно быть.

Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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