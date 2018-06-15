19:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Головин: "Ушел из эфира, потому что ничего не слышал"


Хавбек сборной России Александр Головин рассказал о причинах ухода из эфира ток-шоу на центральном канале после матча с Саудовской Аравией (5:0) на ЧМ-2018.

- На самом деле ушел, потому что ничего не слышал, - заявил Головин. - Ничего такого. Похвалу все любят, но много ее не нужно, потому что может нехорошо сложиться в дальнейшем.

Накануне 22-летний Головин в дебютном матче на чемпионате мира забил гол со штрафного. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Головин ушел из прямого эфира на Первом канале. Видео

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия - 5:0
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