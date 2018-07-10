02:42 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Головин: "Не надо вешать на кого-то груз ответственности и говорить, что кто-то виноват"


Полузащитник сборной России Александр Головин в интервью "Известиям" отметил, что всем игрокам было тяжело после поражения от Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2018. Также он призвал не винить Федора Смолова​, не забившего в серии пенальти.

– Каково было состояние Федора Смолова после четвертьфинала? Ему было тяжело пережить незабитый пенальти?

– Тяжело всем. Тут не надо вешать на кого-то груз ответственности и говорить, что кто-то виноват, а кто-то нет. Проиграла команда или выиграла – нужно достойно относиться к любому результату.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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