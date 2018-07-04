Александр Головин: "Испанцы сыграли против нас расслабленно. Хорваты другие"

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал о своем отношении к игре сборной Хорватии, против которой россияне сыграют 7 июля в 1/4 финала чемпионата мира.

- Что скажете о хорватах?

- Я смотрел все их матчи на групповой стадии, но полноценная теория начнется сегодня. Тренеры все расскажут.

- Вас часто сравнивают с Модричем. Приятно?

- Я ни разу не слышал. Но если так, то приятно...

- Вы сказали, что с хорватами можно будет играть в свой футбол, а не отбиваться как с Испанией. То есть хорваты послабее?

- Если команда меньше владеет мячом, это не значит, что она слабее. У них другой стиль игры, нет задачи контролировать мяч на протяжении всего матча. В этом плане играть против такой команды проще. Мне кажется, игра будет более-менее равная. Мы против Испании проявили характер, а соперник играл немного расслабленно. Постараемся снова проявить неуступчивость, чтобы владеть игрой. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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