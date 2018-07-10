Александр Головин: "Игроки сборной России могут с достоинством смотреть в глаза всем"

Полузащитник сборной России Александр Головин считает, что игроки могут с достоинством смотреть всем в глаза по итогам чемпионата мира-2018​. Российская команда проиграла по пенальти Хорватии в 1/4 финала турнира.

– Понятно, что на этом турнире мы хорошо выступили, - цитируют "Известия" Головина. - Но есть досада. Мы были в шаге от полуфинала. Поэтому сейчас все расстроены. Слишком близка была эта цель. Но я считаю, что пенальти – это лотерея. Так что мы можем с достоинством смотреть в глаза всем. Возможно, когда эмоции улягутся, буду вспоминать позитивные моменты турнира, а не это обидное поражение. И хочется поблагодарить наших болельщиков, которые во всех матчах отлично нас поддерживали. Я никогда этого не забуду. Благодаря этой поддержке мы сумели добиться такого результата.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ