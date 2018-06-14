Александр Головин: "Главным героем себя не чувствую"

Полузащитник сборной России Александр Головин после матча открытия чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0) не стал выделять себя среди других игроков. Хавбек установил окончательный результат ударом со штрафного на 90+4-й минуте.

- Главным героем себя не чувствую, - сказал Головин. - Хорошо играла и выкладывала вся команда. По счету кажется, что все было легко. У Саудовской Аравии техничные ребята, они хорошо владеют мячом, с ними непросто идти в отбор. Но мы знали, что аравийцы играют авантюрно, и накрывали их. Когда понял, что будет разгром? На 93-й минуте! Когда забил! (Дмитрий СИМОНОВ)

Россия - Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча открытия чемпионата мира-2018

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