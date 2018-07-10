Александр Головин: "Функционально весь ЧМ-2018 сборная России была отлично готова к каждой игре. Спасибо тренерскому штабу"

Полузащитник сборной России Александр Головин поблагодарил тренерский штаб за физическую готовность на чемпионате мира-2018. Российская команда проиграла по пенальти Хорватии в 1/4 финала турнира.

– За счет чего команда весь турнир сохраняла хорошую физическую форму?

– Это – работа всего нашего тренерского штаба, – цитируют "Известия" Головина. – Спасибо им всем за это: и главному тренеру, и его помощникам, и тренерам по физподготовке. Только за счет этого мы добились очень многого. Функционально весь турнир команда была отлично готова к каждой игре. Тот факт, что мы выдержали два матча подряд по 120 минут против таких сильных соперников, как Испания и Хорватия, говорит о многом.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ