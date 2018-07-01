Александр Головин: "Еще не переварил того, что мы прошли Испанию"

Полузащитник сборной России Александр Головин сказал, что игроки национальной команды изначально понимали – Испанию можно победить в 1/8 финала чемпионата мира. Хавбек отметил, что в четвертьфинале россиянам в любом случае предстоит встретиться с сильным соперником.

– Не знаю, как на это реагировать. Это сказка. Более-менее понимаю, что совершили какое-то чудо, – сказал во флеш-интервью Головин. – Мы понимали, что Испания контролирует мяч со всеми командами и готовились к этому.

С самого начала подозревали, что Испанию можно пройти. Готовились к тому, что они хороши в атаке, но у них есть проблемы в обороне. Мы хотели на этом их поймать. Самым сложным было терпеть. Они хорошо контролировали мяч. Иногда не хватало сил.

Серия пенальти? Это, конечно, волнительный момент. В этой ситуации хладнокровие превыше всего – нужно подойти, ни о чем не думать и пробить. Забил или не забил, это уже другое дело. Главное – не менять решение и не волноваться.

Еще не переварил того, что мы прошли Испанию. Уже порадовались немного, но с этим нельзя затягивать, так как дальше еще более важные игры.

Соперник? Разницы нет. Они очень хорошие, нет слабых. Выбирать не приходится.

Сборная России сыграет в четвертьфинале 7 июля с победителем пары Хорватия – Дания, матч между которыми пройдет сегодня в Нижнем Новгороде (начало – 21.00). Четвертьфинал с участием российской сборной пройдет в Сочи.

Идем дальше!!!!! Россия победила Испанию в 1/8 финала ЧМ-2018

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ