Александр Головин: "Дзагоев твердит: "Саша, уезжай!"? Он шутит"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин в интервью "СЭ" сказал, что не обращает внимания на слухи о переходе в один из европейских клубов. 21-летний хавбек отметил, что его ближайшая цель – хорошо сыграть на домашнем чемпионате мира.

– Слухи о вашем переходе в зарубежный клуб мотивируют или отвлекают?

– Я вообще об этом не думаю. Нахожусь в сборной. Цель – хорошо провести чемпионат мира. А дальше – как будет, так будет.

– До вас не доходят никакие разговоры о вашем будущем?

– Не! Вообще пока никаких разговоров нет. Только в интернете пишут. Мне пока никто ничего не говорил.

– Дзагоев сказал в интервью, что постоянно твердит вам: "Саша, уезжай, Саша, уезжай!" Это правда?

– Да нет, он шутит! (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, команда c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к ЧМ-2018. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч с Австрией. 1 июня россияне продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Полная версия интервью с Александром Головиным - скоро в "СЭ"



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