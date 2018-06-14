Александр Головин: "Для сборной России каждый матч, как последний!"

Полузащитник сборной России Александр Головин после победы в стартовой игре чемпионата мира по футболу над Саудовской Аравией (5:0) подчеркнул: для национальной команды каждый матч, как последний.

- Для нас каждый матч, как последний! – приводит официальный Твиттер сборной России слова Головина.

22-летний хавбек поучаствовал в первых трех голах сборной России, а в добавленное время отличился отличным ударом со штрафного.

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