Александр Глеб: "Буду болеть за Россию, но им будет непросто даже выйти из группы"

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб сказал, что будет болеть за сборную России на ЧМ-2018.

- Буду болеть за Россию. Это команда, которая просто мне ближе. Но, конечно, это не фаворит. Честно говоря, им будет сложно даже из группы выйти, потому что не такие простые соперники россиянам достались, - цитирует футболиста "Еврорадио". - Ну, а в таком случае [если сборная России вылетит], буду болеть за красивый футбол. По правде, мне бы хотелось, чтобы Месси выиграл этот чемпионат мира – симпатию к нему имею. А чтобы за какую-то команду болеть, у меня такого нет.

В первом матче на турнире сборная России обыграла команду Саудовской Аравии (5:0).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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