Александр Файфман: "Первый канал покажет матч-открытие чемпионата мира-2018, а ВГТРК – финал"

Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман рассказал, что Первый покажет матч-открытие чемпионата мира-2018, а ВГТРК – финал. При этом, по его словам, сумма, которую заплатят за права на показ игр, является адекватной.

– Уже есть понимание, какие матчи покажет Первый канал?

– По традиции, мы делим с коллегами матчи по принципу "чет-нечет". В этот раз очередь Первого канала показывать матч-открытие, ну а ВГТРК, соответственно, покажет финал.

– Также транслировать матчи будет "Матч ТВ". Трансляции распределяются в равных долях?

– Нет, доли не равные, есть определенное распределение. Мы сейчас как раз подводим итоги. Но Первый канал планирует показать большое количество матчей.

– Приоткройте тайну – о какой сумме контракта идет речь?

– Мы планируем заплатить сумму, адекватную сегодняшнему рекламному рынку в России.

– В прессе фигурировала сумма в 120 миллионов. Больше или меньше этого числа?

– Не надо говорить, больше или меньше. Сумма адекватна.

Напомним, матч-открытие чемпионата мира пройдет 14 июня на стадионе "Лужники" между сборными России и Саудовской Аравии. Финал также состоится на этой арене 15 июля. (Павел ГУРЕВИЧ)