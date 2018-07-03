Александр Ерохин: "Я бы не сказал, что с Данией было бы проще"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин подчеркнул в интервью "Известиям", что не считает, будто бы с Данией в четвертьфинале ЧМ-2018 было бы играть легче, чем с Хорватией. Хорваты в серии послематчевых пенальти обыграли датчан и сыграют с Россией.

– Говорят, наша часть турнирной сетки и путь к финалу выглядят гораздо проще параллельной. Согласны?

– Мне кажется, так говорить не совсем правильно. Когда идет плей-офф, результаты непредсказуемы. Все видят, как вылетают фавориты – Португалия, Испания. В конечном итоге в финале все равно сыграют две сильнейшие команды. Поэтому не стоит придавать особого значения тому, в какую часть турнирной сетки попали те или иные сборные.

– В четвертьфинале вам предстоит встретиться с командой Хорватии. Как оцените этого соперника?

– Очень серьезный оппонент, многие даже называют хорватов фаворитами турнира. Они здорово показали себя на групповом этапе, набрав максимум очков. Нам будет очень непросто.

– Со сборной Данией было бы попроще?

– Я бы так не сказал. Они тоже провели хорошие матчи на групповом этапе, вышли из сложной группы. В плей-офф не может быть соперника лучше или хуже. Думаю, наша сборная это уже многим доказала.

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