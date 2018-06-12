Александр Ерохин: "У меня было небольшое повреждение, но сейчас я готов на 100%"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин сказал, что недавнее повреждение не помешает ему выступить на ЧМ-2018.

– У вас был ушиб стопы на сборе. Сейчас как себя чувствуете?

– Да, было небольшое повреждение, но сейчас готов на сто процентов. С командой провел весь сбор, тренировался индивидуально только два дня перед матчем с австрийцами.

– Что для вас лично предстоящий чемпионат мира? Ведь это первый крупный международный турнир в вашей карьере.

– Это грандиозное событие. И на таком турнире в первую очередь стоят командные цели и задачи. Все индивидуальное уходит на второй план. Но если команда выступает ярко, то и каждый футболист может проявить себя, - цитирует футболиста ТАСС.

На турнире сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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