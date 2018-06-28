Александр Ерохин тренируется по индивидуальной программе

В Новогорске проходит тренировка сборной России, которая продолжает готовиться к матчу 1/8 финала домашнего чемпионата мира против Испании. Все футболисты, кроме Александра Ерохина, занимаются в общей группе. Полузащитник будет работать по индивидуальной программе в тренажерном зале. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе "Лужники". Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу - здесь //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ