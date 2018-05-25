19:39 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Ерохин: "Тренеры сборной хотят, чтобы мы быстрее играли в короткий и средний пас"

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 Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал, что команда пробует наигрывать схему как в четыре, так и в пять защитников, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. 

- Все упражнения, даже разминочные, даются нам с учетом подготовки к конкретным соперникам, - сказал Ерохин. - Тренерский штаб хочет, чтобы мы больше и быстрее выполняли короткие и средние передачи, быстрее выходили из обороны в атаку. 

На какой позиции меня видит Черчесов? Все зависит от выбранной на игру тактики. Сборная перестраивается на игру в четыре защитника? Скорее это трансформация схемы. Она может варьироваться в течение матча - либо четыре, либо пять защитников. В этом нет ничего сверхъестественного. 

От клубных дел я уже абстрагировался. Сейчас все мысли только о сборной. 

Сборная России на чемпионате мира по футболу

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

Ты и пас? Не смеши.

19:46

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