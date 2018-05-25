Александр Ерохин: "Тренеры сборной хотят, чтобы мы быстрее играли в короткий и средний пас"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал, что команда пробует наигрывать схему как в четыре, так и в пять защитников, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

- Все упражнения, даже разминочные, даются нам с учетом подготовки к конкретным соперникам, - сказал Ерохин. - Тренерский штаб хочет, чтобы мы больше и быстрее выполняли короткие и средние передачи, быстрее выходили из обороны в атаку.

На какой позиции меня видит Черчесов? Все зависит от выбранной на игру тактики. Сборная перестраивается на игру в четыре защитника? Скорее это трансформация схемы. Она может варьироваться в течение матча - либо четыре, либо пять защитников. В этом нет ничего сверхъестественного.

От клубных дел я уже абстрагировался. Сейчас все мысли только о сборной.

Сборная России на чемпионате мира по футболу