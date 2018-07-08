Александр Ерохин: "Смолов? Не нужно переходить на личности"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал, что творилось в раздевалке после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

– В раздевалке было молчание, – сказал Ерохин. – Мы все разочарованы, что не смогли продлить то настроение, которое было в стране. Все болели за нашу команду. Мы были единым коллективом, можно сказать, единым целым. Сейчас внутри опустошение. Надо переосмыслить все и идти дальше.

– Вы должны гордиться собой.

– По прошествии времени эмоции забудутся. Останется результат. Мы очень хотели победить и отдали все силы. Тем не менее, мы рады, что подарили людям праздник футбола.

– Сейчас многие начнут уничтожать Федора Смолова. Что скажете в его защиту?

– Мы начали побеждать, как команда и должны принять поражение, как команда. Не нужно переходить на личности. Мы все вместе: футболисты, тренеры, персонал.

– Что сказали Смолову в раздевалке?

– Все нашли слова поддержки друг для друга. Главное, что мы начали этот турнир, как 23 брата-друга, так его и закончили. (Ярослав СУСОВ)

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