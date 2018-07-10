Александр Ерохин: "С первого дня верили в слова Черчесова, в его требования и методы работы"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин признался, что с первых дней работы под руководством Станислава Черчесова верил в наставника. Российская команда дошла до 1/4 финала чемпионата мира-2018​, где в серии пенальти уступила Хорватии.

– С первого дня работы под руководством Черчесова мы верили в успех, – цитируют "Известия" Ерохина. – Даже несмотря на неудачи в контрольных играх. Верили в его слова, в его требования и методы работы. Было понимание – если будем четко выполнять рекомендации и установки тренерского штаба, то успех придет. Теперь мы видим, что все делалось правильно.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ