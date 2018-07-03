Александр Ерохин: "Нет ощущения, что задача на чемпионат мира уже выполнена"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин в интервью "Известиям" отметил, что у него есть ощущение, будто команда сделала нечто уникальное, выйдя в четвертьфинал чемпионата мира. При этом он подчеркнул, что на этом задачу не стоит считать решенной.

– Чувствуете, что совершили нечто особенное?

– Конечно. Это просто фантастика, эмоции непередаваемые. Все очень рады, все большие молодцы. Хочется сказать огромное спасибо болельщикам – они нам действительно очень помогли.

– Есть ощущение, что задача на турнир уже выполнена?

– Нет, мы еще перед стартом чемпионата мира говорили, что будем идти поступательно. Первая планка – групповой этап, а дальше идем от матча к матчу. Так что двигаемся вперед.

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