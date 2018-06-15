Александр Ерохин: "Не думаю, что после победы над Египтом нам будет проще"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин после тренировки национальной команды в Новогорске отметил, что на первых минутах матча с Саудовской Аравией (5:0) у нашей присутствовало волнение.



- Упал ли груз с плеч после крупной победы, все-таки перед матчем на сборную России шло серьезное давление? И будет ли проще в дальнейшем?



- Не скажу, что будет проще, но первый матч – это всегда стартовое волнение. Тем более, на открытии турнира был такой ажиотаж. Оно присутствовало на первых минутах, но потом ребята раскрепостились и смогли показать хороший футбол.



- Как думаете, именно со стартовым волнением связано то, что Уругвай так неубедительно выглядел в матче с Египтом?



- Мне сложно сказать какое было состояние у игравших сегодня команд, тем не менее, было видно, что начало было нервозное и не все получалось у команд.



- Чемпионат мира – это время чудес. Недавно была история, что аргентинец проехал на велосипеде чуть ли не несколько месяцев, чтобы попасть на чемпионат мира в Россию и прохожие подарили ему билет первой категории на матч сборной Аргентины. Пока вы тренируетесь, играете, было какое-то чудо, связанное с вами или с нашей командой?



- Например, вчера, когда команды выходили на матч, я увидел девочку, которая в прошлом году выводила на поле Криштиану Роналду в инвалидной коляске, смогла встать и стояла рядом с нашим капитаном уже на своих ногах. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Сборная, зацепись за этот кураж! Рабинер - о победе над Саудовской Аравией //

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