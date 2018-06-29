Александр Ерохин: "Испания готовится к серии пенальти? У нас тоже есть план Б"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира против Испании заверил, что тренерский штаб знает, как подготовить игроков. По словам хавбека, перед национальной командой стоят самые серьезные задачи.

СМИ: Йерро выбрал пенальтистов на матч с Россией

-То, что пишут испанские СМИ о том, что сборная Испании готовится к серии пенальти, это только слухи. У нас тоже есть разные планы – А, Б и Ц, – сказал Ерохин. – Тренерский штаб знает, что делать. Задачи у нас самые серьезные. Никто не думает, что миссия уже выполнена. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия состоится в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры - 17.00 по московскому времени.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ