Александр Ерохин: "Акинфеева сразу же после матча с Испанией забрали на допинг-проверку"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин в интервью "Известиям" признался, что команде не удалось поздравить вратаря Игоря Акинфеева в раздевалке после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании (1:1, 4:3 - пен.). После игры голкипер отправился сдавать допинг-тесты.

– Главным героем матча стал Игорь Акинфеев. Как команда отблагодарила его после игры?

– Еще на поле все к нему подбежали. А вот поздравить в раздевалке уже не получилось. Игоря сразу же забрали на допинг-проверку. Наш капитан просто лучший. Все ребята ему очень благодарны.

– Команды держала в голове такой исход матча? Готовились перед игрой к серии пенальти?

– Все понимали, что исход матча непредсказуем, и серию пенальти мы не исключали. Отрабатывали этот элемент перед встречей с испанцами, но полностью подготовиться к нему просто нереально. По сути, нельзя даже предугадать, кто из игроков останется на поле к моменту пробития пенальти.

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