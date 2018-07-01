20:49 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Ерохин: "Акинфеев - супер!!!"


Полузащитник сборной России Александр Ерохин после матча 1/8 финала чемпионата мира с Испанией (1:1, пенальти - 4:3) оценил роль вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева в победе. Он признался: команда рассматривала вариант, при котором придется провести серию пенальти.

- Пенальти били в основном те, кто сам изъявил желание. Все попали, все молодцы! А особенное спасибо Игорю Акинфееву. Просто супер! Вытащил, - сказал Ерохин.

- Вообще к серии пенальти готовились заранее?

- Разные варианты сценария матча рассматривали, поэтому были готовы и к 11-метровым! Просто невозможно точно предугадать, кто будет на поле находиться во время серии.

- Кто бил бы пятым?

- Кажется, Зобнин!

- Акинфеева не подбрасывали в раздевалке потом?

- А его на допинг после пенальти забрали!

- Что вообще происходило в раздевалке?

- Нас уже многие поздравили! Дмитрий Анатольевич Медведев зашел, Виталий Леонтьевич Мутко.

- Хорватия или Дания?

- Давайте посмотрим! Нет смысла выбирать и загадывать. Будем готовиться к тому, кто попадет. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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