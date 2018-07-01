Александр Ерохин: "Акинфеев - супер!!!"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин после матча 1/8 финала чемпионата мира с Испанией (1:1, пенальти - 4:3) оценил роль вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева в победе. Он признался: команда рассматривала вариант, при котором придется провести серию пенальти.



- Пенальти били в основном те, кто сам изъявил желание. Все попали, все молодцы! А особенное спасибо Игорю Акинфееву. Просто супер! Вытащил, - сказал Ерохин.



- Вообще к серии пенальти готовились заранее?



- Разные варианты сценария матча рассматривали, поэтому были готовы и к 11-метровым! Просто невозможно точно предугадать, кто будет на поле находиться во время серии.



- Кто бил бы пятым?



- Кажется, Зобнин!



- Акинфеева не подбрасывали в раздевалке потом?



- А его на допинг после пенальти забрали!



- Что вообще происходило в раздевалке?



- Нас уже многие поздравили! Дмитрий Анатольевич Медведев зашел, Виталий Леонтьевич Мутко.



- Хорватия или Дания?



- Давайте посмотрим! Нет смысла выбирать и загадывать. Будем готовиться к тому, кто попадет. (Михаил ГОНЧАРОВ)