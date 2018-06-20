Александр Емельяненко: "Хоть бы одна скотина извинилась за свои слова о сборной России"

Боец ММА Александр Емельяненко поделился своим мнением о тех, кто критиковал сборную России.
– Что теперь делать хейтерам, которые критиковали сборную до начала турнира?
– Да хоть бы один извинился, хоть бы одна скотина. После всего, что они наговорили хоть кто-то бы признал свою ошибку. Но они спрячутся как всегда в своих аккаунтах. А нашей сборной тяжело, весь мир смотрит на тех, кто участвует в чемпионате мира. А эти хейтеры умудряются их критиковать даже во время домашнего турнира. Ну идите вы сыграйте, попробуйте на своей шкуре!, - сказал Емельяненко. (Илья АНДРЕЕВ)
В двух стартовых матчах на ЧМ-2018 сборная России обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/aleksandr-emelyanenko-nashi-futbolisty-ne-ustupayut-messi-i-ronaldu-1424105/