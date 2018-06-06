Александр Емельяненко - Черчесову: "Меньше обращайте внимания на критикующих"

Боец ММА Александр Емельяненко посоветовал главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову меньше обращать внимания на критиков, спокойно работать и сделать свое дело.

- А когда футболисты оправдывают неудачные результаты тем, что они "находятся под нагрузками"? Как это бы назвали?



- Бывает и переутомляемость у спортсменов, бывает, что неправильно и неграмотно тренер подошел к вопросу. Всякое бывает, но в большинстве случаев, когда они выходят и говорят такое, то не оправдываются перед нами. Они это говорят, чтобы пояснить ситуацию, дать комментарий. Все мы люди, все иногда ошибаемся. Порой достаточно одного неточного паса, чтобы проиграть. Могу вспомнить финал Евро-2004 Португалия - Греция.

Сколько они не били, но не шел мяч и все. Со всех углов, со всех ракурсов, после разных комбинаций. А греки случайно как-то ковырнули мяч и забили. Никто даже и представить не мог, что они способны стать чемпионами. А они стали. Но я, кстати, тогда на греков поставил и выиграли.



- Сколько выиграли?



- Мы на барана спорили. Человек, который проиграл, до сих пор не может отдать.



- Что бы вы сейчас сказали нашей сборной?



- Желаю удачи, побед. Выложиться и показать свой лучший результат! Желаю выйти с полной уверенностью и одухотворенностью. Пусть ребята знают, что их на поле будет не 11. Я буду с ними - двенадцатым игроком.



- А лично Станиславу Черчесову что бы пожелали?



- Меньше обращать внимания на критикующих, спокойно работать и сделать свое дело. Понимаю, что ему сейчас очень трудно. (Илья АНДРЕЕВ)

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