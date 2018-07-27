Александр Егоров: "На мой взгляд, Карасев был в тройке лучших арбитров ЧМ-2018"

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров дал оценку работе российского арбитра Сергея Карасева на чемпионате мира 2018 года.

26 июня Карасев работал на матче группового этапа мирового первенства Австралия – Перу (0:2).

– Большая честь для нашей страны, что наш человек принимал участие в чемпионате мира. Вот я отвечаю за судейство в России. И мне никто не может навязать, кого ставить на игры. Кто лучший на сегодня, тот и получает назначения на матчи. Так получилось, что Массимо Бузакка (глава судейского департамента ФИФА. – Прим. "СЭ") на чемпионате мира сделал ставку на других арбитров. А в моем понимании, Карасев на чемпионате мира был в тройке лучших. Тут (в действиях Бузакки. – Прим. "СЭ") не нужно искать подоплеку. Тренер выбирает состав на игру – в случае с судьями такая же ситуация. Сколько вопросов было к Саламычу (главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. – Прим. "СЭ") по составу. И тут так же, – сказал Егоров. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)