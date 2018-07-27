21:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Егоров: "На мой взгляд, Карасев был в тройке лучших арбитров ЧМ-2018"


Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров дал оценку работе российского арбитра Сергея Карасева на чемпионате мира 2018 года.

26 июня Карасев работал на матче группового этапа мирового первенства АвстралияПеру (0:2).

– Большая честь для нашей страны, что наш человек принимал участие в чемпионате мира. Вот я отвечаю за судейство в России. И мне никто не может навязать, кого ставить на игры. Кто лучший на сегодня, тот и получает назначения на матчи. Так получилось, что Массимо Бузакка (глава судейского департамента ФИФА. – Прим. "СЭ") на чемпионате мира сделал ставку на других арбитров. А в моем понимании, Карасев на чемпионате мира был в тройке лучших. Тут (в действиях Бузакки. – Прим. "СЭ") не нужно искать подоплеку. Тренер выбирает состав на игру – в случае с судьями такая же ситуация. Сколько вопросов было к Саламычу (главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. – Прим. "СЭ") по составу. И тут так же, – сказал Егоров. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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