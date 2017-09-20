Александр Дюков: "Выход из группы на ЧМ-2018 будет успехом"

В понедельник "Зенит" разгромил "Уфу" (3:0) и единолично возглавил турнирную таблицу. О старте нового сезона, трансферах, последних изменениях в системе петербургского клуба и общей ситуации в российском футболе в интервью "СЭ" рассказал председатель совета директоров сине-бело-голубых Александр Дюков.

– Какой результат на ЧМ-2018 вы посчитаете достойным?

– Исходя из результатов нашей сборной в последние годы, успехом будет выход из группы. Но я верю в то, что у нашего футбола огромные возможности для развития и через какое-то время мы сможем бороться за медали в международных турнирах.

– За счет чего?

– Опять же: за счет более системного подхода к управлению футбольным хозяйством. Многие страны этот путь уже прошли, сможем и мы. (Максим МАКСИМОВ)

Полностью интервью Александра Дюкова