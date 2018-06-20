Александр Дюков: "Следующий матч важен для сборной России с позиции обретения уверенности"

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков​ остался доволен игрой сборной России в матче чемпионата мира-2018 против Египта (3:1). Также он отметил важность следующей встречи с Уругваем.

- Хороший футбол, грамотно сыграли тактически, победили, молодцы, - цитирует ТАСС Дюкова. - В принципе, ожидал такого результата. Вся команда сыграла отлично, а Дзюба - красавец. Следующий матч важный даже не столько с точки зрения того, с кем мы будем играть дальше, сколько с позиции обретения уверенности в собственных силах, что очень важно. Все-таки сборная Уругвая, при всем уважении к нашим предыдущим соперникам, команда другого уровня. Если мы сыграем уверенно, не важно, победа или ничья - это придаст дополнительной уверенности в своих силах перед 1/8 финала.

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