Александр Бородюк: "Задача-минимум для сборной России на ЧМ-2018 - выход из группы"

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк в гостях у программы Александра ЛЬВОВА "Начистоту" рассказал о шансах команды на чемпионате мира-2018. По его словам, россияне способный выйти в плей-офф.

– Вы согласны с теми, кто назвал нашу группу – группой жизни? Романцев, например, так не считает.

– Соглашусь с Олегом Ивановичем. Фаворита в группе нет. Но, все-таки давайте считать им Россию. Все-таки домашний турнир, поддержка болельщиков.

– И судей?

– Вот на это надеяться точно не стоит. Вспомните Кубок конфедераций.

– Слишком горячая поддержка трибун, наоборот, будет давить на наших игроков?

– Если это будет давить, то зачем тогда вообще выходить на поле? Только при такой поддержке и показывать лучшие качества. Да, группа, действительно, ровная. Но нам же не попались в соперники немцы, испанцы или бразильцы. И это уже шанс попасть в плей-офф. А там будем смотреть по обстоятельствам.

– То есть программа-минимум – выход из группы?

– Да. При этом нужно показать качественный футбол. Думаю, эта сборная на такое способна.

Полная версия интервью Александра Бородюка