Александр Бородюк: "У сборной Испании есть минусы, это можно использовать"

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о предстоящем матче 1/8 финала ЧМ-2018 Россия – Испания, который пройдет 1 июля в "Лужниках".

– В прошлом году, играя в пять защитников, Россия смогла завершить матч с Испанией вничью. Стоит ли ожидать перестроения на игру в пять защитников?

– Нет. Сейчас есть уже сыгранность. Против испанцев очень сложно играть, контроль мяча будет за ними. Но учитывая тот фактор, что Рамос и Пике часто подключаются в атаку, и на групповом этапе испанцы пропустили пять мячей, надо смотреть на слабые стороны соперника в обороне. Крайние защитники оголяют свои зоны, это можно использовать при контратаках. Главное – играть компактно, выигрывать единоборства и не терять мячи.

– Дзюба или Смолов?

– Надо учитывать, как будет складываться игра. Начать в одного нападающего, и если будут проблемы – выпустить второго, чтобы могли забить. Надо разобрать сборную Испании, у нее есть минусы.

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское)

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