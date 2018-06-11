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Александр Бородюк: "У Газзаева непростой характер, как и у всех талантливых людей"


Бывший тренер сборной России Александр Бородюк рассказал, какие впечатления у него остались от работы с Валерием Газзаевым.

- А потом было предложение от Валерия Газзаева, когда он принял сборную.

– Это была неожиданность?

– Конечно. Хотя у нас еще игроками очень хорошие отношения сложились. Когда я молодым пришел в "Динамо", Газзаев был уже капитаном и много мне помогал, поддерживал, говорил, что у меня хорошее будущее.

– Считается, что характер у Газзаева непростой.

– Как и у всех талантливых людей. Но к тем, с кем работал, всегда относился с уважением и всегда находил компромисс. Он и открыл мне дверь в сборную. Затем трудился в ней с Георгием Ярцевым, Юрием Семиным. Этот десятилетний этап научил тому, как разговаривать с футболистами, вести себя с ними, - сказал Бородюк. (Александр ЛЬВОВ)

Полная версия интервью -  скоро в "СЭ".

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