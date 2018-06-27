Александр Бородюк: "По вылету Германии есть вопросы к тренеру по физподготовке"

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк эфире онлайн-проекта "СЭ" "Чемпионат мира-2018" высказался о невыходе сборной Германии в плей-офф ЧМ-2018. Проиграв Корее (0:2), Германия заняла четвертое место в группе.

– В обороне немцы по ходу турнира сыграли неправильно, – говорит Бородюк. – Мексиканцы из центра поля делали передачи на фланг – в зоны, которые оставляли фланговые защитники Германии – Хектор и Киммих. Сборная же Швеции прижалась к воротам, и немцы смогли додавить в своем стиле. Корея тоже решила сыграть на контратаках. Возможно в сегодняшней игре, нужно было выпустить Гюндогана. Чем руководствовался Лев, ставя Озила, который провалил первый матч на турнире, неизвестно.

– Есть вопросов к тренеру по физподготовке, – продолжил Бородюк. – Не видел такую выхолощенную сборную. Надо менять поколение, нынешние опытные футболисты уходят. Лев понадеялся, возможно, на опыт, но…. В основе всё равно лежит физподготовка, это фундамент. Если ты бежишь, у тебя все хорошо. Когда на сороковой минуте "подздох", то ничего не поможет.

Бородюк – о фиаско немцев: "Вокруг команды сложилась напряженная политическая обстановка" //

Германия впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира //

Чемпионы мира не вышли в плей-офф в четвертый раз в XXI веке //

Такую Германию совсем не жаль