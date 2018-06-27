Александр Бородюк: "Ошибка Лева, что он не вызвал Сане"

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк в видеолайве "СЭ" сказал, в чем причины поражения немцев от Кореи (0:2). Команда Йоахима Лева с 3 очками заняла последнее место в группе F.

- К Езилу у вас большие претензии?

- Нельзя говорить об игроках отдельно. Было упущение в подготовке, в физическом состоянии. Немцы никогда так не двигались, они додавливали своей мощью.

Они выигрывали раньше все единоборства, а теперь проигрывают корейцам всё подряд. Какие моменты они не забивали, вспомните. Может быть, то, что не было таких быстрых футболистов как Сане.



Он ошибся, не вызвав Лероя. Лучший молодой игрок Англии. Если футболист выигрывает на скорости, то с ним играют позиционно. Мог взять того же Вагнера, ряд футболистов он не вызвал.

Не играли молодые футболисты, которых мы видели. Сейчас произойдет смена поколений. После серьезных поражений они сделают выводы, так всегда происходит.

Бородюк - о фиаско немцев: "Вокруг команды сложилась напряженная политическая обстановка" //

Такую Германию совсем не жаль //

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