Александр Бородюк - о фиаско немцев: "Вокруг команды сложилась напряженная политическая обстановка"

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк в видеолайве "СЭ" высказал мнение, почему немцы не вышли в плей-офф чемпионата мира. Команда Йоахима Лева с 3 очками заняла последнее место в группе F.

- Что сегодня произошло?



- Это сенсация. Недостаточно подготовились к турниру немцы. Если вспомните, какой был состав на Кубке Конфедераций, то там были совершенно другие люди. Было много молодых. Сейчас немцы выглядели тяжелыми, не двигались. Им не хватало нападающего, который бы замыкал передач. У них было много нападающих такого типа - Клозе, Мюллер, Клинсманн, Феллер. К сожалению, такого нападающего не нашлось.

Вокруг команды сложилась напряженная политическая обстановка. Партия какая-то требовала убрать Озила и Гюндогана из состава. Такие моменты в плане микроклимата плохо влияют. Лев правильно себя повел, он ставил обоих игроков в каждом матче.

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