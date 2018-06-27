Александр Бородюк: "Нойера не надо было ставить в ворота Германии"

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк в видеолайве "СЭ" сказал, что Мануля Нойера не надо было ставить в ворота Германии. Немцы проиграли Корее в третьем матче группы F (0:2) и остались вне числа участников плей-офф.

- В обороне немцы сыграли неправильно, - сказал Бородюк. - Мексиканцы поняли, что в зоны, где не было игроков, туда направляли футболистов, которые должны были закрывать фланговых защитников Германии - Хектора и Киммиха.



Сборная Швеции прижалась к воротам, и немцы смогли в индивидуальном плане забить. Корея тоже решила сыграть на контратаках. Возможно в сегодняшней игре, нужно было выпустить Гюндогана. Чем руководствовался Лев, ставя Езила, который провалил первый матч неизвестно

Таланты в сборной Германии появляются, там прекрасно работает академия. Ездил в "Шальке" и видел, как идет подготовка футболистов.

Есть вопросов к тренеру по физподготовке. Не видел такую выхолощенную сборную. Надо менять поколению, они уходят. Лев понадеялся, может на опыт, но…. В основе всё равно лежит физподготовка, это фундамент. Если ты бежишь, у тебя все хорошо. Когда на сороковой минуте "подздох", то ничего тебе не поможет.

- Как отыграл Нойер?



- Если человек пропустил восемь месяцев, он не может играть на воротах. Тер Штеген провел хороший сезон в "Барселоне". Конечно, Леву виднее, сложно сказать, почему он сделал выбор в пользу него. Непонятно, почему Нойер побежал во время второго гола в центр поля обводить игрока.

Бородюк - о фиаско немцев: "Вокруг команды сложилась напряженная политическая обстановка" //

Германия впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира //

Чемпионы мира не вышли в плей-офф в четвертый раз в XXI веке //

Такую Германию совсем не жаль