Александр Бородюк: "Несу ответственность за поражение от Черногории"

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк после матча квалификационного раунда ЧМ-2018 с командой Черногории (0:3) отметил, что его команде не удалось реализовать то, что задумывалось. По его словам, предстоит проделать много работы, чтобы издегать подобных ошибок в будущем.

– Проиграли очень хорошей, организованной команде, - цитирует kazfootball Бородюка. - Нам не удалось реализовать то, что мы задумывали. Стандартные положения – отдельная тема, это наш бич. Те моменты, которые мы создавали, нужно было реализовывать. Команда Черногории не с проста бьется за выход на Чемпионат Мира. Нам предстоит проделать много работы, в плане индивидуального мастерства. Стандартные положения – 60 % от всех голов, и тут мы уступили.

- По какому принципу отбираются игроки в сборную? Шомко выпадает, Куат упускает моменты. Чувствуется, что игроки не понимают друг друга.

– Это лучшие футболисты, которые играют в премьер-лиге. В отдельных эпизодах мы смотрелись неплохо. Два мяча были пропущены со стандартов. Недопонимание игроков, возможно, берет свое начало в области психологии. Нет уверенности в себе. Многие из футболистов команды Черногории играют за рубежом, у них есть опыт игры на международном уровне, нашим футболистам этого не хватает. Плюс мы не реализовали свои моменты. На данный момент это лучшие игроки Казахстана

- Зачем мы прибегали к навесам, когда не было высокого нападающего в первом тайме?

– Такой установки не было. Мы планировали через фланги вскрыть их оборону, с выходом в свободные зоны. С нашими навесами легко справлялись их защитники, вы сами это видели.

- На этом поле в прошлом году мы вырвали ничью в играх с Польшей и Румынией, теперь через год поражение от Черногории, вы считаете, что есть регресс в игре сборной?

– Возможно, как я не дорабатываю, так и игроки. За это поражение я, как главный тренер, несу ответственность. И снимать ее с себя, я не намерен.