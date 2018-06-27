Александр Бородюк: "Когда готовишь сборную, не имеешь права сидеть на двух стульях

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк в видеолайве "СЭ" рассказал, согласен ли он с решением Испанской федерации футбола по поводу увольнения Хулена Лопетеги из национальной команды.

- Германия могла в теории набрать форму к плей-офф, а группу пройти на ободах?

- Немцы исходя из этого готовились по принципу постепенности. Они не ожидали, что впервые сборная Мексики их обыграет. То же самое, Испания, Бразилия, Франция. Единственная команда, которая радует это Бельгия, у них крутое движение, взаимодействие. Фавориты не думали, что нишевые команды дадут им пощечину.

- Лопетеги правильно сделали, что убрали?

- Когда ты готовишь сборную, ты не можешь сидеть на двух стульев. Команда это видит. На ЧЕ в Польше, когда контракт заканчивался у Дика Адвоката, для команды важно было сказать, что он продолжит тренировать. Но не объявили.



Если бы "Реал" промолчал это одно, но они сказали, и игроки узнали, что он уходит. На мой взгляд, федерация правильно поступило. Конечный критерий - будет результат. Йерро давно с командой, его игроки знают, он авторитет в мире футбола.

Такую Германию совсем не жаль //

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