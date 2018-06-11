Александр Бородюк: "Головину на ЧМ-2018 пора мужать"

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк в гостях у программы Александра ЛЬВОВА "Начистоту" рассказал о том, как относится к полузащитнику ЦСКА Александру Головину.

– Головин сегодня по праву один из лидеров ЦСКА. Потянет ли он на эту роль в сборной.?

– Бесспорно талантливый парень. У Александра свой стиль, хорошие задатки. И ему уже пора мужать – все-таки играл на Euro-2016. Вообще, в полузащите у Черчесова есть выбор – Зобнин, Дзагоев, Кузяев, Ерохин, братья Миранчуки, Самедов, Жирков. Все разноплановые, голодные до игры. Главное угадать, в каком сочетании их использовать.

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