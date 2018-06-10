Александр Бородюк: "Денисов? Обсуждать, кто прав, можно на кухне с тещей"

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк рассказал, что он думает об отсутствии в составе команды на ЧМ-2018 Игоря Денисова.

- Как вы относитесь к теме – должен ли быть в составе сборной Денисов?

– Есть закон – последнее слово за тренером. А обсуждать, кто прав, а кто нет в разборках между ним и игроком, можно на кухне с тещей.

– Когда вы работали с Хиддинком, с чем-то похожим приходилось сталкиваться?

– Был момент, когда мы обсуждали с Гусом и Игорем Корнеевым брать ли в команду того же Денисова. Обсудили его качества – умение контролировать мяч, вести борьбу с первой минуты и до последней. Потом я позвонил Денисову и сообщил, что мы приглашаем его в сборную. В ответ слышу: "Спасибо, но я не приеду".

– Почему?

– Я задал ему точно такой же вопрос. В ответ слышу: "Просто не приеду и все". На том и расстались. А через несколько дней он появился со своим агентом. Мы поговорили и, подводя итоги, Гус сказал: "Игорь, у нас команда уже собрана, и я не могу сейчас из нее кого-то выводить. Проявишь себя – двери в сборную всегда открыты. Но на данный момент это невозможно". Вот как все было. Но тогда журналисты чего только не понаписали!, - сказал Бородюк. (Александр ЛЬВОВ)

Полная версия интервью - скоро в "СЭ".

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