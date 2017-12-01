Александр Анюков: "Россия должна выходить из группы"

Посол чемпионата мира-2018 от Самары, защитник "Зенита" Александр Анюков подчеркнул, что Россия должна выходить в плей-офф турнира. Соперниками россиян в группе А стали команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

– Если говорить о группе, то мы должны выйти из нее, – приводит ТАСС слова Анюкова. – В Самаре будет самая интересная игра сборной России на групповом этапе, думаю, будет полный стадион.

Он рассказал, что планирует посетить своего партнера по "Зениту" Бранислава Ивановича, когда сборная Сербии будет играть с командой Коста-Рики.

– Я разговаривал с Ивановичем, они еще до жеребьевки выбирали, где будут жить, – продолжил Анюков. – Думаю, заеду к нему, когда сербы будут играть в Самаре.

Напомним, что матч Коста-Рика – Сербия состоится 17 июня, сборные России и Уругвая сыграют 25 июня.